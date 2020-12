Fotbalistii fac foamea la Dinamo. "Au mancat 2 oua inaintea ultimului meci, apoi le-a trimis domnul Badea pizza si era sarbatoare"

Jucatorii ameninta cu plecarea dupa ce nu si-au mai primit salariile de 4 luni de zile.Patronul Cortacero tot promite ca trimite bani in contul clubului, insa pana acum nu a intrat niciun euro."Am auzit ca inainte de ultimul meci au avut doar doua oua, apoi le-a trimis domnul Badea 30 de cutii de pizza si era sarbatoare", a spus Danut Lupu la Digisport.Primul care a plecat a fost antrenorul Cosmin Contra , care nu a mai asteptat sfarsitul anului si s-a dus in Spania, la familie.Si Borja Valle, Isma Lopez, portarul Hinojo si-au anuntat despartirea de Dinamo.Pe plan sportiv, echipa din Stefan cel Mare si-a revenit. "Cainii rosii" au ajuns la a treia victorie consecutiva, doua in campionat si una in Cupa Romaniei CITESTE SI: