FC Dinamo a reinfiintat echipa a II-a si a cerut un loc in Liga a III-a

"Analizand structura sportiva a clubului Dinamo Bucuresti, noul actionar majoritar a decis astazi infiintarea echipei secunde a clubului, FC Dinamo B.Aceasta decizie este motivata de preocuparea noastra constanta pentru dezvoltarea tinerilor jucatori in cadrul clubului. FC Dinamo B reprezinta o punte, o etapa foarte importanta de formare, ca jucator profesionist, intre categoria U19 si prima echipa, este mesajul transmis de directorul sportiv Rufo Collado, prin intermediul site-ului oficial.Clubul Dinamo Bucuresti a solicitat Federatiei Romane de Fotbal (FRF) inregistrarea echipei FC Dinamo B in Liga 3 pentru noul sezon competitional", se arata intr-un comunicat al clubului.Gruparea bucuresteana are de joi un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero.