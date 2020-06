Fost coleg cu Stefan Radu la Dinamo, acum se ocupa cu aspectul si calitatea mancarii intr-un club de golf din Florida

Ziare.

A ajuns tocmai in Statele Unite ale Americii, mai exact in West Palm Beach, in Florida. De opt ani isi traieste visul american.E bine aici. Sotia mea e americanca, aici e familia mea", a spus pentru Ziare.com Sergiu Costea.Originar din Cluj, Costea a stat doi ani la Dinamo, insa nu a apucat sa joace pentru Dinamo."Ce fotbalisti erau acolo. Florentin Petre, Stoican, Claudiu Niculescu , multi fotbalisti buni.Eu nu am apucat sa joc in prima liga pentru ei. Eram la Dinamo 2 cu Radu Stefan , Pulhac, Posteuca, Alex Pacurar.Am stat doi ani acolo si dupa aceea am plecat la Gloria Bistrita , unde am si debutat in Liga 1 . Cel mai corect om din fotbal pe care l-am intalnit a fost Jean Padureanu . Se tinea de cuvant la tot ce promitea.Aveam 1500 de dolari prima de victorie la fiecare meci, bani ii luam in saptamana urmatoare. Cu Dinamo si Steaua avem mai mult, 3000-5000 de dolari prima.Nu se punea problema la nea Jean sa ne minta in legatura cu banii", povesteste Sergiu Costea pentru Ziare.comSergiu Costea este un fost fotbalist roman care a jucat la Dinamo 2, Universitatea Cluj, Gloria Bistrita si Unirea Alba Iulia.