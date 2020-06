Gest superb facut de fanii lui Dinamo

Ziare.

"Hai sa luam cu asalt cele 19 sectoare care au mai ramas. Sa avem primul meci din istoria Ligii I cu sold-out in mai putin de 24 de ore. Cu atat mai uimitor cu cat se joaca fara public. 7.340 de bilete au fost vandute in 12 ore, 20 de sectoare ale stadionului sunt sold out. Au mai ramas mai putin de jumatate din bilete. Haideti sa batem toate recordurile printr-un sold out in mai putin de 24 de ore. Intrati pe bilete.ro, cautati sectoarele care se apropie de sold-out si sariti pe ele", se arata in mesajul asociatiei citate.Biletele virtuale se comercializeaza cu pretul de 5 lei. "Luati fiecare cate bilete puteti pana la epuizare. 2, 5, 20 sau mai multe bilete fiecare. Cumparati biletele in sectorul alocat zonei voastre geografice. La epuizarea sectorului alocat, puteti trece la alte sectoare. Bucurestenii pot cumpara bilete in cele doua peluze", adauga fanii.Conform Asociatiei Suporterilor "Peluza Catalin Hildan", banii obtinuti din vanzarea biletelor vor ajunge in proiectul socios DDB si vor fi folositi pentru salvarea clubului.La sfarsitul lunii mai, suporterii echipei de fotbal Dinamo au atins cota 500.0000 de euro (peste 2,5 milioane de lei), bani stransi din donatii, sponsorizari si cotizatii in cadrul programului socios DDB (Doar Dinamo Bucuresti).Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan" a cumparat in luna februarie a acestui an 10,06% din actiunile detinute de Ionut Negoita la gruparea bucuresteana prin programul socios "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB).Echipa de fotbal Dinamo intalneste, sambata 13 iunie, de la ora 20:00, pe teren propriu, formatia Chindia Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a Ligii I.Incepand cu data de 1 iunie, autoritatile au permis organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact), fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.