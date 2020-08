Gigi Multescu a rabufnit dupa victoria lui Dinamo: "Nici daca eram pedepsiti la ocna pentru vini foarte grave nu se intampla asa"

"Este aer curat, oxigen. Aveam nevoie de trei puncte ca de aer. Sunt cu atat mai mult pretioase pentru ca au fost obtinute contra unei echipe foarte bune si noi am stat trei saptamani in carantina, o parte dintre cei mai valorosi jucatori au plecat, ne-am antrenat cum ne-am antrenat... Am apelat la toate resursele, experienta ma ajuta si secunzii m-au ajutat foarte mult, au avut un rol esential, poate mai mare decat al meu. (...) Este inadmisibil sa fim programati in halul asta. Nu se poate la doua zile, o echipa care a stat atat in carantina.. Jucatorii nu s-au adaptat la efort, sunt afectat organele vitale. Ce facem? Asteptam sa cada unul pe teren? Faceti ceva! Cine trebuie sa faca. Alte tari au avut mai multa intelegere sau respect pentru cetatenii lor. Franta a inchis, Austria a inchis. Noi ce vrem sa facem? Sa omoram jucatorii?", a spus Multescu pentru posturile care transmit Liga I."Am mari indoieli si frica. Din doua in doua zile... Nici daca eram pedepsiti la ocna pentru vini foarte grave nu se intampla asa", a mai declarat tehnicianul, in conferinta de presa de dupa meci.Formatia Dinamo a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Voluntari, intr-o partida din etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I.Dinamo, pentru care a fost primul meci dupa 21 de zile, are opt partide jucate in play-out, cateva confruntari fiindu-i amanate dupa aparitia mai multor cazuri de infectare cu coronavirus in echipa.