Hagi: A fost un meci foarte echilibrat. Dinamo, daca joaca asa, o sa faca bine

"Ma bucur de victorie mai ales pentru ca am avut un meci foarte greu din toate punctele de vedere, echilibrat. Ma bucur ca nu am luat gol. A fost un meci foarte echilibrat. Jucatorii inca nu au rezistenta pana in minutul 90. Aceasta pauza de trei luni afecteaza, e clar ca echipele nu sunt proaspete. Chiar daca incercam... Ma bucur ca dam goluri din faze fixe. Ritmul si intensitatea nu pot fi ca inainte de pauza. Dar suntem pe durmul cel bun. Dinamo daca joaca asa o sa faca bine. Cu siguranta vor veni si victoriile", a spus Hagi pentru posturile care transmit Liga I.Formatia FC Viitorul a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I.Golul a fost marcat de Ghita '17.