CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa dramatic de echipa suedeza IFK Kristianstad

Dinamo a pierdut incredibil un meci pe care l-a controlat de la un capat la altul, dupa un final foarte slab. Dinamo a condus cu 28-26 (min. 57), dar a primit doua goluri la rand, a ratat ultimul sau atac si a incasat gol in ultima secunda, din 7 metri, dupa un fault comis de angolezul Diego Hebo, care a primit direct cartonasul rosu.Dinamo a condus in prima repriza cu 6-2, 8-4, dar a avut si cinci goluri in plus pe tabela, 10-5, 11-6, 12-7, pentru ca la pauza avantajul sau sa fie redus la doar doua goluri, 14-12.In partea secunda, echipa din Soseaua Stefan cel Mare a avut 19-15, 20-16, 22-18, dar a permis suedezilor sa revina si sa preia conducerea, cu 23-22, dupa cinci goluri consecutive. Dinamo a avut 27-25 si 28-26, dar nu a reusit sa isi pastreze acest avantaj.Pentru Dinamo au marcat Javier Humet Gaminde 7 goluri, Ante Kuduz 6, Rome Antonio Diogo Hebo 5, Nicusor Negru 4, Razvan Gavriloaia 3, Mohamed Mamdouh Ashem Shebib 2, Tudor Botea 1.Golurile oaspetilor au fost reusite de Anton Halen 8, Teitur Orn Einarsson 6, Emil Frend-Ofors 3, Gregor Ocvirk 4, Olafur Andres Gudmundsson 2, Markus Olsson 2, Alfred Ehn 2, Adam Nyfjall 1, Ludvig Jurmala Astrom 1.Meciul a fost arbitrat de muntenegrenii Miljan Vesovic si Novica Mitrovic, iar delegat EHF a fost romanul Constantin Din.In alt meci, Fuchse Berlin a terminat la egalitate cu USAM Nimes Gard, 34-34. Tot marti are loc meciul Tatran Presov - Sporting Lisabona.Clasament:1. Fuchse Berlin 10 puncte (6 jocuri)2. IFK Kristianstad 10 p (8 j)3. USAM Nimes Gard 9 p (7 j)4. Sporting 6 p (5 j)5. CS Dinamo 3 p (6 j)6. Tatran 0 p (6 j)Dinamo va juca urmatorul meci pe 19 februarie, acasa, cu Tatran.Citeste si: