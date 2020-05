Investitorii spanioli care doresc sa cumpere Dinamo reactioneaza dupa declaratiile lui Ionut Negoita

Ziare.

Prin vocea lui Toni Curea, asociat al lui Herminio Menendez si al fondului spaniol "Alondra", anunta ca au fost satisfacute toate dorintele lui Negoita si decizia ii apartine exclusiv actionarului dinamovist."Are pe birou draftul de contract, depinde doar de dansul sa salveze echipa. Lucrurile sunt limpezi, am acceptat toate conditiile puse de actualul proprietar. Nu a existat niciun moment un pact care sa presupuna virarea pana luni in contul lui Dinamo a 3 milioane de euro pe post de garantii. Draftul de contract aflat pe biroul lui Negoita prevede ca vom achita sumele respective in 30 de zile. Vom veni insa din start cu 10 milioane de euro, bani si pentru bugetul aferent sezonului urmator", a spus Curea, potrivit Gazeta Sporturilor "Mai asteptam un raspuns doar pana luni, pentru ca deja discutam de pe la inceputul lui martie, iar in prezent am satisfacut toate solicitarile patronului, am facut eforturile necesare sa ajungem la un acord. Decizia e suta la suta in pixul lui Negoita", a adaugat acesta.Ionut Negoita a anuntat, joi seara, ca negocierile cu investitorii spanioli pentru vanzarea clubului Dinamo nu merg in directia dorita.Finantatorul "cainilor" a lasat de inteles ca spaniolii nu sunt atat de seriosi, chiar daca Ioan Andone garanteaza pentru credibilitatea lui Herminio Menendez.Vezi si: Ionut Negoita vine cu o veste proasta in ziua in care Dinamo a implinit 71 de ani