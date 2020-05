Ioan Andone a dezvaluit motivul pentru care Dinamo nu a mai ajuns la spanioli

Ziare.

com

Antrenor roman, intermediar al tranzactiei, considera ca, de fapt, Ionut Negoita nu a vrut sa vanda!"Nu prea am inteles. Joi ajunsesera la un acord. Eu am declarat ca totul e in regula, pe urma am vazut ca spaniolii nu-si asuma bancruta frauduloasa si ca nu au prezentat garantii.. Sau se incearca... Foarte bine ca incearca suporterii, dar le va fi foarte greu. Adica sa o preia suporterii, ei sa caute un investitor, cred ca asta e pana la urma. Timp de doua luni de zile lucrurile evoluau, de la zi la zi. Alte acte, alte alea, spaniolii au trebuit sa faca firma... O gramada de lucruri. Din pacate, cine pierde... O sa piarda Dinamo.Daca eram eu la Madrid, participam, dar eu sunt la 600 km de Madrid, unde m-a prins pandemia. Eu o singura data am discutat cu Negoita si nu l-am inteles ce avea cu mine. Pana la urma eu am vrut sa fac un bine lui Dinamo, in principal, si lui, daca vrea binele lui Dinamo. Daca el spune ca astia nu au bani, inseamna ca stie mai multe ca mine. Oamenii astia ce cautau sa achite 3 milioane datorii? Sa reesaloneze, sa isi ia responsabilitatea transferului lui Rotariu, sa plateasca banii pentru Rotariu care nu au fost achitati, Ionut Serban, sa nu semneze prelungirea, iar un litigiu... Sincer, e ceva neclar, cred ca numai el stie sa spuna. Acum depinde si ce vrea sa spuna, ca aici e problema. Eu stiu ce s-a intamplat, pentru ca ei m-au anuntat pe mine. Ce probleme sunt, m-au anuntat, dar nu m-am bagat eu sa discut mai multe", a spus Ioan Andone la Telekom Sport Vezi si: Dinamo nu mai ajunge pe mana spaniolilor: "Am salvat clubul de la o teapa imensa" Ionut Negoita solicita un euro in schimbul pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo, insa cumparatorul va trebui sa achite si datoriile clubului, care sunt de aproximativ 3 milioane de euro.