Ioan Andone vine cu o veste proasta pentru Dinamo

Negocierile intre Ionut Negoita si investitorii spanioli au esuat, iar "Falcosul", care a actionat ca intermediar intre cele doua parti, spune ca finantatorul lui Dinamo a fost cel care a refuzat propunerea."Din ce stiu eu s-a incheiat. Ionut n-a acceptat, e treaba lui, e societatea lui, clubul lui, vinde cui vrea el. Nici n-a fost vorba de venit cu banii. E o societate pe care o cumperi cu un leu, dar leul ala e 4 milioane! A platit societatea avocati, contabili... pierdere de timp. S-au tradus contractele... Nici nu stiu daca a vrut sa vanda", a spus Andone la Digi Sport "Joi au avut un acord cu el, cu termene de plata, cu tot. Apoi, nu stiu ce s-a intamplat. O sa citesc si eu contractele. Negoita n-a mai vrut sa comunice, n-a mai raspuns la telefon. Pe urma a dat declaratia aia ca nu au depus garantie.Nici nu a mai fost vorba, trebuia sa depuna 3 milioane in 30 de zile garantie. Cine pune 3 milioane in contul clubului? Pana vin astia din Spania nu mai gaseau un leu acolo", a mai spus acesta.Ionut Negoita solicita un euro in schimbul pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo, insa cumparatorul va trebui sa achite si datoriile clubului, care sunt de aproximativ 3 milioane de euro.