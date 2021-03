"Au venit cu 550 000 de euro fara sa fie actionari". Cum a fost vandut clubul Dinamo lui Pablo Cortacero

Omul de afaceri roman a dezvaluit de ce i-a ales pe iberici sa le vanda echipa din Stefan cel Mare." Cortacero a venit cu Talnar si cu Serdean, dar si cu un domn Melero. Am vorbit pe video cu ei pentru ca era pandemia. Melero un domn extrem de respectat in Spania, apoi a intrat si Contra in ecuatie. Se stia cu Melero, premisele erau bune. Au adus 550.000 de euro fara sa vina in tara, mai pe nevazute. Toata povestea, toata ecuatia suna promitator.Isi doreau sa faca o echipa foarte buna, cu Contra, sa aduca spanioli, presedinte de club, oameni pregatiti, oameni cu experienta in fotbal. Spuneau ca vin cu fotbalisti care n-au loc prin Spania. Lucrurile, pana la un punct financiar si organizatoric, aratau promitator. La un moment dat n-au mai avut bani. Dar ei au dat 550.000 de euro fara sa fie actionari in club, ca imprumut", a spus Ionut Negoita la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la gsp.Fostul patron a lui Dinamo a povestit si despre relatiile pe care le-a avut cu fanii din programul "Doar Dinamo Bucuresti"."Cand am inceput aveam 94%. Le-am dat suporterilor, daca nu ma insel, cate%. Pe un leu! Eu mereu le-am spus ca le dau 94%, sa ia toata povestea si s-o duca mai departe. Au ezitat, ca au doar 7.000 de membri...Bai oameni buni, eu n-o mai lungesc, vreau sa ies! Nu pot sa stau agatat cu forta". Intre timp au venit spaniolii cu romanii.Am dat 20% la DDB, au ramas 74% ramasi pe o firma. Eu am dat Dinamo pe 1 leu, era simbolic, dar nici p-ala nu mi l-au dat! Daca nu am gasit pe cineva care sa-mi dea mai mult de un leu.... Partea buna e ca am reusit sa ma descarc de o poveste, s-o preia altcineva si sa se ocupe de ea. Nu era ca o societate pe care o abandonezi", a spus Ionut Negoita la gsp. CITESTE SI: