FOTO Ionut Negoita, indragostit nebuneste de o doctorita. "Nu a fost usor, dar am fost consecventa"

Fostul patron al echipei din Stefan cel Mare traieste o poveste de dragoste intensa alaturi de Adina, cea care i-a devenit si sotie.Originara din Targoviste, Adina a fost cucerita de Negoita inca de pe vremea cand era studenta la Facultatea de Medicina.Contrar iubitelor de bogatasi, tanara damboviteanca nu a vrut in ruptul capului sa se lase de scoala, chiar daca ar fi avut tot ce-si dorea.Adina a terminat Facultatea de Medicina, a devenit medic cu acte in regula si in plus a devenit si mamica. Ea i-a daruit lui Ionut Negoite doua fetite.Totul i-a mers ca pe roate tinerei din Targoviste, care de curand si-a deschis si o clinica, unde ofera servicii medicale."Sunt Adina Negoita, medic, sotie, mama si, mai ales, un om care iubeste ceea ce face si face ceea ce iubeste... Experientele acumulate pe parcursul anilor m-au ajutat sa devin femeia de azi.Inca din anii adolescentei visam cu ochii deschisi sa aduc zambetul pe chipul oamenilor in suferinta, sa-i ajut sa se simta bine in pielea lor, constienta de faptul ca un trup sanatos si frumos, un chip luminos si placut iti dau o stare de confort interior si te pot ajuta sa privesti cu incredere orice provocare a vietii.N-a fost usor, dar am fost consecventa, urmandu-mi pas cu pas visul", se prezinta Adina Negoita pe site-ul clinicii sale.Si pentru Ionut Negoita, aparitia Adinei in viata sa a venit intr-un moment in care nu o ducea prea bine din punct de vedere sentimental.Omul de afaceri tocmai se despartise de Carmen Negoita, prima sotie, alaturi de care are doi copii si Adina a venit ca o alinare in viata sa.