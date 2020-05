Ionut Negoita vine cu o veste proasta in ziua in care Dinamo a implinit 71 de ani

Ziare.

Finantatorul "cainilor" lasa de inteles ca spaniolii nu sunt atat de seriosi, chiar daca Ioan Andone il cunoaste personal pe Herminio Menendez.Sperantele lui Negoita stau in suporterii lui Dinamo, carora e in continuare dispus sa le cedeze clubul in schimbul a 1 euro."Lucrurile nu sunt deloc aproape de a fi rezolvate cu spaniolii. Noi am facut toate eforturile, am furnizat toate documentele, am lasat de dragul de a fi bine, dar, intre timp, ei vor si mai multe chestiuni. Unele dintre ele nu pot fi nici macar tehnic implementate", a anuntat Negoita la Digi Sport "Am cazut de acord cu suporterii pentru cedarea actiunilor, dar ei au zis sa punem pe stand-by tranzactia, in speranta ca va veni un investitor. Sunt datorii de 3.000.000 de euro, ar trebui sa vina cineva care macar sa acopere datoriile. Suporterii s-au miscat foarte bine, pasul urmator acesta ar fi, sa preia pachetul majoritar de actiuni, cam aceasta este singura varianta pentru Dinamo, din pacate. Astept sa vad reactia lor", a mai spus acesta.Joi, 14 mai 2020, s-au implinit 71 de ani de la infiintarea clubului de fotbal Dinamo Bucuresti.