In plin campionat, Dinamo face un transfer mare. Ce jucator spaniol au adus

Albentosa a facut vizita medicala si a intrat in programul de pregatire anuntat de antrenorul Gheorghe Multescu in cantonamentul de la Saftica.Nascut in 7 septembrie 1988 la Alzira (Spania), Raul Albentosa a evoluat ultima oara pentru bulgarii de la CSKA Sofia (20 de meciuri , doua goluri ).Format la juniorii spaniolilor de la Elche, Raul Albentosa a mai jucat pentru echipele Caravaca, Murcia, San Roque Lepe, Recreativo Huelva, Cadiz, Eibar, Derby County, Malaga, Deportivo La Coruna si Gimnastic Tarragona.