Dinamo incaseaza bani din taxele juniorilor, dar antrenorii sunt neplatiti de 4 luni. Dezvaluiri incredibile

Nici sportiv, nici financiar nu stau bine dinamovistii.Oamenii lui Contra sunt pe locul 15, penultimul in Liga 1 , si joaca derby-ul retrogradarii cu Astra Giurgiu Nici la Centrul de Copii si Juniori al clubului din Stefan cel Mare situatia nu este prea roz.Conform unor surse Ziare.com, antrenorii echipelor de juniori nu au mai primit salariu de patru luni.Lucru confirmat si de Cosmin Contra , antenorul primei echipe, intr-o interventie telefonica la Digisport."Nu suntem doar noi. Sunt si antrenorii de la juniori, e mai multa lume care nu a primit bani", a spus tehnicianul lui Dinamo.Conform unor surse Ziare.com, antrenorii echipelor de juniori sunt neplatiti, insa Dinamo incasaseaza bani lunar din taxele copiilor.Echipa din Stefan cel Mare tocmai a marit cotizatia la 300 de lei pe luna, in conditiile in care sezonul trecut, fiecare copil de la Dinamo platea 200 de lei.Si asta pentru a mari salariile antenorilor de la juniori, care acum castiga in jur de 2500 de lei. Insa doar pe hartie, ca de patru luni, niciun antrenor nu a primit salariul.La un calcul simplu vedem ca de la 200 de copii cati sunt la Centrul de Juniori, Dinamo incaseaza in jur de 60 000 lei lunar doar din taxe.Insa degeaba, ca antrenorii sunt in continuare neplatiti.Sunt totusi si lucruri bune care s-au schimbat la Academia lui Dinamo.In sfarsit, juniorii au gasit un loc unde sa se antreneze. Cei mici se pregatesc pe terenurile din Complexul Dinamo si joaca meciurile oficiale pe stadionul din zona Granitul.CITESTE SI: