Veste soc pentru Larisa Iordache. Gimnasta nu va mai concura din cauza unei crize renale severe

Criza renala a fost una severa, care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice. Aflata sub efectul acestora, Larisa ar fi riscat o accidentare daca ar fi concurat maine in concursul pe aparate, unde era calificata la sol si la barna.In aceste conditii, Larisa si antrenorii Cristian si Lacramioara Moldovan au decis ca decizia cea mai buna este renuntarea la concurs.Gimnasta Larisa Iordache a anuntat pe retelele de socializare ca a concurat, miercuri, cu o "stare subfebrila", la Campionatele Europene de la Basel si ca efectueaza investigatii medicale. Federatia Romana de Gimnastica a precizat, joi, ca primele investigatii efectuate de sportiva Larisa Iordache au dezvaluit o infectie la nivelul rinichilor, insa determinarea diagnosticului este in desfasurare."Am intrat in competitie cu o stare subfebrila, dar am reusit sa concurez si sa imi implinesc visul. Acum fac investigatii si am incredere ca totul va fi bine", a scris sportiva pe Facebook Iordache s-a calificat, miercuri, la JO de la Tokyo, dupa ce a ocupat al doilea loc calificant la individual-compus, la Campionatul European, gazduit de Basel. La CE, ea va evolua in finalele de la barna si sol.In calificarile de miercuri, Larisa Iordache a fost notata astfel: Larisa Iordache - barna 13.466, sol 13.400, sarituri 14.366, paralele 13.466. Total, 54.698 puncte, cu care s-a clasat pe locul 4.In finalele pe aparate, Iordache ar trebui sa concureze la barna (de pe locul 1) si la sol (6), la finalul acestei saptamani.