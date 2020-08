LIVE Pablo Cortacero prezinta proiectul pe care-l vrea sa-l implementeze la Dinamo. "Va arata ca un club din Spania, ca structura, ca si conducere"

"Dorim sa recuperam prestigiul si palmaresul istoric al lui Dinamo. Sa intarim conducerea sportiva."Sa solicitam sprijinul autoritatilor.Dezvoltarea retelor de socializare, intarirea zonei de comunicare, de continut, de marketing. Activarea unei zone de afaceri si ospitalitate.Transparenta globala. Rigoare in buna administratieNecesara pentru acest proiect este un nou stadion. Implementarea unei metodologii de munca, similare ca la echipele din ligile de top.Academia este un obiectiv major pentru Dinamo. In acest sens e nevoie de controlul nutritiei, o metodologie buna de lucru si observarea periodica a evolutiei lorVom defini bugetul ca intr-o saptamana si apoi vom continuaS-au semnat toate hartiile, s-au inregistrat toate. Suntem actionarii majoritari.Incepand de acum sa construim de la 0 un club profesionist.Dinamo este un club important, o masa a suporterilor foarte importanta.Vom avea o intalnire cu suporterii", a spus Cortacero. Cosmin Contra a spus ca primul obiectiv este intrarea in playoff."Sper ca intr-o luna sa vedem adevarata fata a lui Dinamo. Sunt fericit ca m-am intors. Sa readucem echipa Dinamo acolo unde ii este locul. Va arata ca un club din Spania, ca structura, ca si conducere.Am garantia ca este Pablo aici. S-au facut primii pasi, s-a reinfintat echipa a doua, vom juca pe National Arena . Aceste lucruri se intampla si vom munci toti sa readucem Dinamo acolo unde ii este locul.Primul si singurul este obiectiv este intrarea in play-off. Avem nevoie de experienta. Jucatorii tineri vor creste mai bine daca vor avea langa jucatori cu experienta "