FOTO INCENDIAR Ea e vedeta tv care i-a sucit mintile lui Magaye Gueye, dinamovistul prins dopat

Francezul a fost gasit dopat cu cocaina si risca doi ani de suspendare.In plus, la inceputul anului, Magaye Gueye a aparut intr-o filmare in jacuzzi impreuna cu doua femei si adresand cuvinte dure la adresa conducerii spaniole.Fotomodel Laurette Atindehou este una dintre cele doua frumuseti alaturi de care fotbalistul dinamovist petrecea in acel clip video.Imediat dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, Laurette a declarat ca Magaye Gueye a cerut-o in casatorie si ii va deveni sotie.Acum, jucatorul francez va avea mai mult timp liber pentru vedeta TV dupa ce a fost prins dopat."El tine foarte mult la mine, dar nu intereseaza pe nimeni ce fac eu cu viata mea, daca ma casatoresc sau nu.Eu nu am vrut sa se stie de relatia noastra si imi e putin ciuda ca s-a ajuns aici. Da, iubesc foarte mult", a spus Laurette pentru Antena Stars, la inceputul anului.Fotbalistul ar fi prizat cocaina, conform unor surse din randul Agentiei Nationale Anti Doping.Laurette Atindehou. FOTO: Instagram / laurette_atindehou