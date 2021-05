Fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, condamnat la inchisoare pentru deturnare de fonduri a fost gasit. Unde a fost prins croatul

Zoran Mamic << a fost arestat la Medjugorje (sud) si a fost dus la tribunalul de stat al Bosniei-Hertegovina >>, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei federale bosniace, Luka Miladinovic.Mamic afirma ca are dubla nationalitate, croata si bosniaca. Tribunalul a anuntat ca Mamic, in varsta de 49 de ani, va fi interogat si urmeaza sa determine daca sunt intrunite conditiile pentru o extradare in Croatia.La 11 mai, un tribunal croat a decis emiterea unui mandat international de arestare pe numele fostului antrenor al echipei Dinamo Zagreb.Mamic a fost condamnat, alaturi de mai multe persoane, la patru ani si opt luni de inchisoare pentru deturnarea a 15 milioane de euro la transferurile jucatorilor de la Dinamo Zagreb, intre care si cel al lui Luka Modric la Tottenham in 2008.Tehnicianul a demisionat in martie de la Dinamo Zagreb, dupa ce Curtea Suprema a confirmat verdictul in cazul sau. Fratele antrenorului, Zdravko Mamic, fost conducator al clubului din Zagreb, a fost si el condamnat, la sase ani si jumatate de inchisoare.Zoran Mamic trebuia sa se prezinte la inchisoare luni, 10 mai, inainte de miezul noptii, insa nu a facut acest lucru, astfel un tribunal din Zagreb a cerut politiei emiterea unui mandat international de arestare.