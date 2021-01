VIDEO Un jucator de la echipa nationala a luat-o pe drumul credintei. "Aveam nevoie de salvare. Mi-am schimbat viata. Eram pacatos"

Ajuns la 41 de ani, Andrei Margaritescu si-a schimbat in totalitate viata.Fostul dinamovist a luat drumul credintei. El si-a facut un candal de youtube, unde posteaza materiale video in care vorbeste despre Dumnezeu."Mi-a schimbat viata, aveam nevoie de salvare...Toti avem nevoie de mantuire. Si copiii mei au nevoie de salvare. Scopul meu in aceasta viata e de a-l face cunoscut pe Dumnezeu.Inainte traiam in inselare...prima si cea mai grava pentru mine a fost ca aveam in subconstient bagat faptul ca Biblia nu e cuvantul lui Dumnezeu, ca e scrisa de om, ca e scrisa doar ca sa conduca omul, ca el sa stie de frica.Acest lucru ma facea sa ma indoiesc...cand am cumparat Biblia si am inceput sa citesc Noul Legamant, adica Evanghelia, Dumnezeu, prin duhul lui, mi-a descoperit foarte clar adevaratul Lui caracter si atunci am hotarat sa-mi pun viata in mainile Lui. Aveam nevoie de salvare, eram pacatos", spune Margaritescu pe canalul sau de Youtube.SURSA VIDEO: Youtube/ Credinta si viataMargaritescu are 3 selectii la echipa nationala si a stat chiar in arestul Politiei Capitalei, acum 10 ani ani, intr-un dosar privind furtul unor masini de lux." Astazi cea mai mare realizare a vietii mele e ca l-am cunoscut pe Dumnezeu, pe cel adevarat, al Scripturii, pe Creator.Despre tot ce am spus inainte ca sunt realizari, acum le consider ca o pierdere in comparatie cu faptul ca Dumnezeu m-a facut sa-l cunosc si este meritul Lui ca l-am descoperit", mai spune Margaritescu pe canalul sau de youtube.CITESTE SI: