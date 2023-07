Mckain nu vrea la Dinamo

Reprezentantul fotbalistului Jon McKain, Dan Stalinescu, a declarat, luni, ca fundasul echipei Poli Stiinta Timisoara nici nu vrea sa auda de oferta de la Dinamo si va ramane la gruparea timisoreana.

"In acest moment sunt in drum spre Timisioara, impreuna cu Jon. Este adevarat, azi noapte cei de la Timisoara au negociat cu Dinamo pentru Jon, insa el nici nu vrea sa auda de aceasta oferta. Va ramane la Timisoara. Timisorenii nu s-au gandit la partea financiara, ci au vrut probabil sa-i faca un bine lui Jon, pentru ca ar avea posibilitatea sa joace in Liga Campionilor. Cred ca toata manevra a plecat de la fostul impresar Marcel Popescu, cel care a discutat cu oficialii celor doua cluburi, fara a avea acceptul lui Jon. Ieri seara, Jon a fost urmarit din tribunele stadionului din Cluj de antrenorul secund de la Werder Bremen, echipa care il doreste", a declarat Stalinescu.

Duminica seara, presedintele gruparii banatene, Marian Iancu, a declarat ca jucatorii Jonathan McKain si Mihaita Plesan sunt foarte aproape de a fi transferati la campioana Dinamo Bucuresti.

Stirea a fost confirmata si de presedintele gruparii Dinamo, Nicolae Badea, care a precizat ca mai sunt de pus la punct doar cateva detalii.

