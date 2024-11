Negoita, aproape sa vanda clubul Dinamo: "Exista o intelegere"

Ionut Negoita este aproape de momentul vanzarii clubului Dinamo, un om de afaceri grec fiind foarte interesat de preluarea "cainilor".

Cornel Dinu, fost jucator, antrenor si oficial al echipei din Stefan cel Mare, a confirmat negocierile dintre parti imediat dupa victoria cu Voluntari.

"Exista un sambure de adevar, incontestabil. Aduceti-va aminte ca, in aprilie, s-a facut la inceput aceasta discutie. Din cate s-a prezentat in presa, exista un agrement intre domnul Negoita si acest afacerist grec. Trebuie gandit tot ce se petrecere, pentru ca ne aflam din nou in fata unei premiere, un lucru inedit. Nu avem continuitate sociala pe care o au Anglia sau Italia, noi suntem departe, suntem in negura vremurile din punct de vedere al civilizatiei economice si atunci...

Sigur, e delicat la noi sa te gandesti daca vine un actionat straina si preia o echipa de fotbal. Sunt niste riscuri si din partea lui, si din partea celor care care merg pe o astfel de cale. Dar orice este posibil, discutiile sunt incontestabile, exista o intelegere", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

Cel care ar urma sa cumpere Dinamo este Konstantinos Tsakiris, un om de afaceri grec, fost patron la Panionios.

De altfel, la partida cu Voluntari, de luni seara, in tribune a fost prezent Akis Mantzios, unul dintre fostii antrenori ai lui Panionios. Se crede ca acesta din urma a facut o ultima evaluare a lotului.

Nu este cunoscuta suma viitoarei tranzactii, insa se estimeaza ca Negoita va incasa peste 10 milioane de euro in urma vanzarii clubului Dinamo.

