O romanca este una dintre cele mai frumoase voleibaliste. A refuzat moda pentru sport

SURSA FOTO: FACEBOOK / Sanziana Ioana MotrocPandemia de COVID 19 a a afectat-o si pe Sanziana Motroc. Antrenamentele de volei nu mai sunt ca inainte."Ma bucur foarte mult ca am reluat activitatea sportiva. Au fost cateva luni dificile din cauza acestui virus. La antrenamente, trebuie sa respectam niste reguli de protectie. Sa vedem cand incep meciurile si cum se va desfasura totul", a spus sportiva pentru Ziare.com.SURSA FOTO: FACEBOOK / Sanziana Ioana MotrocProvenita dintr-o familie de sportivi: tatal si bunicul sau, Florin si Ion Motroc, fosti jucatori legendari ai Rapidului, voleibalistei nu i-a fost deloc usor, a simtit din plin presiunea numelui pe care il poarta."Eu zic ca m-a ajutat foarte mult lucru ca familia mea a facut sport.Dar e si greu, pentru ca presiunea este mult mai mare, acasa ti se analizeaza tot ce faci bine sau mai putin bine pe plan sportiv.Cu toate acestea, sfaturile primite m-au ajutat foarte mult", a declarat Sanziana Motroc pentru Ziare.com.SURSA FOTO: FACEBOOK / Sanziana Ioana MotrocCautata de marile case de moda, sportiva nu a vrut sa renunte la volei."Am avut cateva oferte cand eram mai mica, dar mi s-a spus sa renunt la sportul de perfomanta si eu nu am dorit acest lucru.Imi place sa cant, dar muzica este doar o pasiune, nu se stie niciodata", a povestit tanara pentru Ziare.com.Sanziana Motroc a fost imprumutata sezonul trecut la FC Arges, iar acum a revenit la Dinamo.SURSA FOTO: FACEBOOK / Sanziana Ioana Motroc