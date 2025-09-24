Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", a facut, vineri seara, o oferta publica in valoare de un leu pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (82,9368%) detinut la clubul de fotbal FC Dinamo de omul de afaceri Ionut Negoita.

Intr-un comunicat de presa publicat pe contul oficial de Facebook al asociatiei, fanii sustin ca este momentul ca Negoita sa se retraga si sa vanda clubul pentru suma de un leu, asa cum a anuntat in mai multe randuri in mass-media.

"Domnule Ionut Negoita, gandeste intelept, este momentul sa te retragi asa cum ai promis. Nu putem trai la nesfarsit cu fata la trecut si cu spatele la viitor. In aceste vremuri grele din viata lui Dinamo, este imperios necesar sa ne luam destinul in propriile maini, sa luptam pentru ceea ce noua ne apartine, sa ne luam Dinamo inapoi. Ne-am saturat de pseudo investitorii care au sabotat clubul ani si ani la rand, care si-au umplut conturile pe spatele lui Dinamo, devenita paravan pentru afacerile lor dubioase, in timp ce fotbalul dinamovist a ajuns la un minim istoric. In urma ultimelor declaratii venite dinspre actualul patronat al lui Dinamo, va anuntam pe toti suporterii dinamovisti ca in aceasta seara, Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo a trimis o oferta scrisa de cumparare a pachetului majoritar de actiuni al SC Dinamo 1948 SA", se arata in comunicatul citat.

Sustinuta de Cornel Dinu, fost jucator, antrenor si conducator al clubului alb-rosu, Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo a facut un apel catre cealalta grupare a fanilor, Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan": "Facem un apel sa ne sustineti in demersul nostru de a readuce Dinamo in mainile celor care iubesc neconditionat aceasta echipa. Uniti nu putem fi infranti! Totul pentru Dinamo", se mai precizeaza in comunicat.

"Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo isi exprima in mod ferm intentia de a achizitiona pachetul majoritar de actiuni (82,9368%) pe care SC Lotus Perfect Products SRL il detine in SC Dinamo 1948 SA (n.r. - firma care administreaza clubul din Liga I cu acelasi nume) pentru suma de 1 leu si sa preia drepturile si obligatiile actualului actionar majoritar, cat si ale societatii, obligandu-se sa faca toate demersurile necesare pentru continuarea activitatii sportive a SC Dinamo 1948 SA", se precizeaza in oferta transmisa lui Ionut Negoita si semnata de presedintele Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, Razvan Oprea.

Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a anuntat zilele trecute in presa de specialitate ca nu mai este dispus sa investeasca si ca gruparea are nevoie de 180.000 de euro pentru a achita datoriile pana la sfarsitul lunii aprilie si a obtine licenta de participare in editia 2020-2021 a Ligii I. De asemenea, el a precizat ca este dispus sa cedeze oricui cele 82,9368% de procente pe care le detine prin firma SC Lotus Perfect Products SRL la FC Dinamo in schimbul sumei simbolice de un leu.

Fanii echipei de fotbal Dinamo, reprezentati de Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan", au cumparat in luna februarie a acestui an 10% din actiunile detinute de Ionut Negoita la gruparea bucuresteana prin programul socios "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB). Aceeasi asociatie a strans in ultimele zile din donatii peste 170.000 de lei pentru obtinerea licentei clubului pentru sezonul 2020-2021 al Ligii I.

