OFICIAL Spaniolul Pablo Cortacero a cumparat pe FC Dinamo. "Este o zi importanta pentru club, pentru suporteri"

"Sunt bucuros sa anunt, in numele companiei pe care o reprezint, ca am finalizat aceasta tranzactie cu reprezentantii clubului Dinamo.Este o zi importanta pentru club, pentru suporteri , pentru familia Dinamo. Acest club merita mult mai mult decat a reusit in ultimii ani.Merita o echipa pentru performanta si sper sa reusim sa promovam Dinamo Bucuresti in Europa prin rezultate importante in fotbalul romanesc si in cupele europene. Sunt increzator ca impreuna cu suporterii dinamovisti vom reusi sa fim cei mai buni", a declarat Pablo Cortacero.Prezentarea oficiala a noului actionariat va avea loc in urmatoarele zile.