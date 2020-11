Pablo Cortacero: S-a facut o prima plata pentru salarii si furnizori. Vom mari capitalul social al clubului Dinamo cu 5 milioane de euro. Nu vreau sa abandonez acest proiect

Pablo Cortacero le-a transmis un mesaj dinamovistilor prin intermediul site-ului oficial al clubului si i-a linistit pe fanii echipei din Stefan cel Mare."Vreau sa transmit mai intai scuze sincere pentru situatia in care se afla Dinamo in acest moment.Intarzierea platilor si gestionarea deficitara a acestei societati au facut ca incertitudinea sa se instaleze in randul suporterilor si in cadrul clubului.Prin acest comunicat, vreau sa transmit liniste si sa precizez ca astazi a fost facuta o prima plata pentru salarii si furnizori, banii urmand sa intre in conturile clubului la inceputul saptamanii viitoare.S-a procedat la convocarea membrilor Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social al clubului cu suma de 5 milioane de euro.Sunt constient de dificultatile in care se afla clubul in aceasta perioada, dar le transmit tuturor fanilor un mesaj de angajament fata de Dinamo. Sunt implicat total in acest proiect, nu am avut si nu am intentia de a-l abandona", a spus Cortacero.CITESTE SI: