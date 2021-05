Coruptie in fotbalul romanesc. Trei persoane trimise in judecata pentru mituirea unui arbitru si a unor adversari. Printre ei, un fost fotbalist de la Dinamo

"In cursul lunii mai 2017, cei doi reprezentanti ai unui club de fotbal din Arad, prin intermediul celuilalt inculpat, ar fi promis suma de 70.000 lei jucatorilor din cadrul unei echipe de fotbal din Suceava pentru ca acestia sa castige meciul pe care il aveau de jucat cu o echipa de fotbal rivala (din Sfantu Gheorghe).In perioada mentionata, cei doi inculpati, printr-un alt intermediar, au promis 80.000 lei sau 40.000 lei, jucatorilor de la o alta echipa, din Braila, pentru ca acestia sa castige ori sa termine la egalitate meciul pe care il aveau de jucat cu aceeasi echipa de fotbal rivala", arata DNA, in rechizitoriu.Conform sursei citate, miza acestor demersuri era ca echipa din Arad pe care cei doi inculpati o reprezentau sa promoveze in Liga 1 In acelasi context si pentru acelasi motiv, cei doi inculpati ar fi remis unui arbitru (martor in cauza) suma de 13.500 lei prin intermediul persoanei fizice care a fost complice si care a fost trimisa in judecata alaturi de cei doi coautori.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.DNA mentioneaza ca, anterior, in cauza, procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu o persoana acuzata de complicitate la dare de mita in legatura cu promisiunea sumelor 80.000 lei sau 40.000 lei, jucatorilor de la echipa din Braila pentru ca acestia sa castige sau sa termine la egalitate meciul pe care il aveau de jucat cu echipa de fotbal rivala (din Sfantu Gheorghe).Procurorii au beneficiat de sprijinul Directiei Generale Anticoruptie.In octombrie 2017, Claudiu Dragan, fost jucator la Dinamo , alaturi de Claudiu-Gabriel Baboia, Dorin Stana si Ionut Gabriel Vladulescu au fost acuzati de mituirea unui arbitru pentru a favoriza echipa UTA Batrana Doamna Arad in barajul de promovare in Liga I."In cursul anului 2017, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de urmatorii inculpati: - Baboia Claudiu-Gabriel, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si complicitate la dare de mita; - Dragan Claudiu, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita; - Stana Dorin, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita; - Vladulescu Ionut-Gabriel, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita; Din actele de urmarire penala efectuate pana la momentul actual, a reiesit faptul ca, la data de 19.05.2017, in interesul Asociatiei Club Sportiv UTA Batrana Doamna ARAD, intr-un hotel din mun. Suceava, Vladulescu Ionut Gabriel i-a remis suma de 13.500 de lei, promisa anterior, arbitrului partidei de fotbal Foresta Suceava - Sepsi Sf. Gheorghe, pentru a favoriza prima echipa (la momentul respectiv UTA Batrana Doamna ARAD si Sepsi Sf. Gheorghe erau contracandidate in Liga a II-a pentru promovarea directa in Liga I). La realizarea acestui demers au contribuit si inculpatii Dragan Claudiu si Stana Dorin, director sportiv, respectiv secretar in cadrul Asociatiei Club Sportiv UTA Batrana Doamna ARAD, in timp ce inculpatul Baboia Claudiu-Gabriel, secretar al Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, a intermediat contactul dintre arbitrul in cauza si Vladulescu Ionut Gabriel", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti din octombrie 2017.De asemenea, conform comunicatului, la data de 02.06.2017, "inculpatul Baboia Claudiu-Gabriel i-a oferit suma de 3000 de lei arbitrului partidei de fotbal Progresul Spartac - ACS Regal, din Liga a IV-a, pentru a favoriza prima echipa, iar ulterior i-a remis suma de 1000 de lei. Prin ordonanta procurorului din data de 04.10.2017 s-a dispus retinerea inculpatului Baboia Claudiu Gabriel, iar la data de 05.10.2017 a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti in vederea luarii masurii arestarii preventive a inculpatului Baboia Claudiu Gabriel pe o durata de 30 de zile. Fata de inculpatii Dragan Claudiu si Vladulescu Ionut-Gabriel s-a dispus in cauza masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile".