Pierdere grea pentru Dinamo. Achim a fost operat si va lipsi trei luni

"Vlad a fost operat de Prof. Dr. Omer Taser, specialist in ortopedie si traumatologie in cadrul Acibadem Sports.Fotbalistul a suferit o osteosinteza cu un surub la al cincilea os metatarsian al piciorului. Se asteapta ca jucatorul sa se intoarca pe teren peste 2-3 luni", se arata intr-un comunicat al Acibadem, potrivit fcdinamo.ro.Transferat la inceputul acestui sezon competitional la Dinamo, Vlad Achim a jucat 83 de minute in remiza cu Hermannstadt (scor 1-1 in prima etapa ) si inca 7 minute in partida din deplasare cu Chindia Targoviste (scor 1-0 in etapa a doua), cand a parasit accidentat terenul, fiind inlocuit de polonezul Janusz Gol.