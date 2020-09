Piturca anunta dezastrul la Dinamo: "Mai mult de sase luni, un an nu va dura. Se va incheia totul"

"Dinamo e un club mare, iar ce se intampla acum e total neprofesionist. Mai mult de sase luni, un an nu va dura. Se va incheia totul. La Dinamo trebuie un proiect, dar la cum au plecat...Aduc jucatori spanioli, pe nu stiu cine. Nu stiu daca poti sa creezi o echipa rapid. Parerea mea e ca trebuie studiati jucatorii adusi la Dinamo.Nu sa se grabeasca. Contracte de 200 de mii de euro pe an? E clar ca au cele mai mari salarii din Liga 1 . Eu as vrea insa ca Dinamo sa ia un portar de 22-23 de ani, de mare perspectiva, si sa-i dea 20 de mii de pe luna. Sa stie ca poate lua 7, 8, 10 milioane pe el in patru ani.Fara sa-i cunosc pe cei care au venit, zic ca nu stiu cat sunt de buni. A doua liga din Spania, Polonia.Cand am mers la Craiova, am stat zi si noapte, timp de trei luni, sa caut jucatori. E foarte greu sa gasesti fotbalisti ca sa iei campionatul.Bun, daca ii stie Contra, foarte bine. El a venit sa castige campionatul, sa mearga in cupele europene. Vor doar play-off? Pai, play-off-ul pentru Dinamo nu inseamna nimic", a spus Piturca la Digisport.Fostul tehnician al echipei nationale a antrenat ultima data in Liga 1, la Craiova. A plecat insa dupa doar cinci luni.