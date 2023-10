Prima oferta pentru Dinamo dupa ce Negoita a anuntat ca vinde echipa cu un leu

La cateva ore dupa ce Ionut Negoita anunta ca este gata sa vanda pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo cu un leu acesta a primit si prima oferta.

Omul de afaceri si politicianul Viorel Catarama s-a aratat interesat de preluarea "ros-albilor" si a facut o oferta pe... Facebook!

"Am vazut oferta. I-am trimis ca vreau sa cumpar 50,1 %. Am pregatit o garantie bancara de 500.000 de euro. Nu il fortez pe domnul Negoita. Am facut act de declaratia oficiala a dumnealui. Am citit afirmatiile si am facut direct catre dumnealui, prin intermediul Facebook. Este o oferta foarte tentanta si cred ca este o afacere foarte buna. Sunt om de afaceri. Deocamdata am pregatita acea garantie pentru semnarea contractului in acele conditii anuntate.

O sa facem un audit pentru a vedea exact ce cumparam. Afacerea pare foarte rentabila. Nu stiu ce este in interiorul clubului, nu stiu ce va spune auditul, dar nu cred ca datele vor fi de natura fundamentala sa schimbe soarta unor negocieri", a declarat Viorel Catarama pentru ProSport.

In continuare, acesta a marturisit ca vrea sa readuca langa echipa suporterii, dar si numele foarte mari din istoria clubului.

Ads

"Planul este pe termen imediat, mediu si lung pentru ca acest club de mare traditie sa lupte pentru titlu si campionat si sa se califice in cupele europene. Il iau in calcul si pe Mircea Lucescu, daca vrea sa se implice. Ar fi un sprijin extraordinar, cu experienta pe care o are. E o chestiune de negociere pentru a aduce toti dinamovistii alaturi de acest club, pentru a se relansa spre marea performanta. Ma bazez pe sprijinul tuturor dinamovistilor.

Eu, de mic copil, am fost dinamovist. Am crescut la Bacau, acolo exista o echipa-fanion Dinamo Bacau. Am apreciat si alte echipe romanesti, cu performante in cupele europene, ca Rapid, Steaua sau FCSB, dar Dinamo mi-a fost mereu aproape de suflet. Sunt om de afaceri. Timp de 30 de ani am negociat totul. Sunt convins ca pot negocia cu galeria, cu ultrasii, pentru a fi alaturi de club in aceste momente grele. Exista un singur club, un singur interes! Vreau ca Dinamo sa fie numarul 1 in Romania", a incheiat milionarul.

Viorel Catarama este un cunoscut om de afaceri roman, el cochetand si cu politica.

De altfel, Catarama candideaza la alegerile prezidentiale din acest an si nu sunt putini cei care se intreaba daca oferta pentru Dinamo nu este decat un exercitiu de imagine.

Ads