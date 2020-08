Mijlocasul a semnat un contract cu echipa din Stefan cel Mare pe doi ani si este primul jucator adus de spanioli la alb-rosii.Achim are 31 de ani si a castigat cu echipa lui Hagi Cupa Romaniei si Supercupa, anul trecut.Jucatorul a venit liber de contract de la FC Viitorul, dupa ce Hagi i-a promis ca-l va lasa sa plece fara nici o pretentie financiara, in cazul in va avea o oferta mai buna.