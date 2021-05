Una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV si-a imbracat iubitul din strainatate, fost fotbalist la Dinamo, in haine romanesti

Cei doi s-au cunoscut pe vremea cand jucatorul evolua pentru Dinamo Bucuresti, fiind adus de Mircea Rednic Fotbalistul marocan a fost cel care a convins-o sa-si lase job-ul si tara pentru a se muta impreuna, in Maroc.Raluca Campeanu nu uita insa de Romania. De fiecare data cand are ocazia, tanara isi imbraca iubitul in haine romanesti.Reda Jaadi. Foto: Instagram / campeanralucaRaluca Campean. Foto: Instagram / campeanralucaRaluca Campeanu a fost prezentatoarea rubricii "Horoscop", in cadrul emisiunii "Observator", de la Antena 1, dar intalnirea cu fotbalistul Reda Jaadi i-a schimbat viata.Jucatorul marocan a fost adus de Mircea Rednic la Dinamo in iarna lui 2019, dar nu a apucat sa joace prea mult pentru echipa din Stefan cel Mare. El a fost dat afara in vara acelui an.La 25 de ani, fotbalistul evolueaza pe FUS Rabat.Raluca Campean si Reda Jaadi. Foto: Instagram / campeanraluca