Reactia clubului Dinamo dupa ce negocierile cu investitorii spanioli au picat. Ionut Negoita e furibund

In timp ce spaniolii l-au acuzat pe Ionut Negoita de neseriozitate, cei de la Dinamo sustin ca acest lucru nu este adevarat.In plus, Dinamo a acuzat faptul ca negocierile s-au purtat doar prin intermediari.De asemenea, si patronul Ionut Negoita a avut o reactie dura la adresa spaniolilor."Repet si-o s-o spun de o mie de ori daca e nevoie: dau clubul pe 1 leu, vreau ca oamenii seriosi sa se implice, suporterii, dar sa nu fim luati peste picior! Pe romaneste, fara perdele de fum, OK? Am oferit un comunicat de presa pe site-ul clubului, cred ca spune cel mai bine ce vrem.Nu dam Dinamo oricarui papagal! Vine oricine de pe strada, ne lasam sedusi de niste sume pe hartie, exclusiv pe hartie, asa, oricine poate sa adauge cifre urmate de multe zerouri. Vrem sa stim cu cine discutam", a spus Negoita pentru Gsp.ro