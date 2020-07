Recursul FC Dinamo la decizia Comisiei de Disciplina in litigiul cu FCSB a fost respins

"Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a Dinamo 1948 SA in promovarea recursului. Respinge recursul ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa. Definitiva si executorie pe plan intern. Hotararea poate fi atacata la TAS, in termen de 21 de zile de la comunicare. Pronuntata astazi, 21.07.2020, in sedinta nepublica, la sediul FRF din Bucuresti", se arata in comunicatul FRF.Vineri, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a respins plangerea FC Dinamo, care a contestat dreptul de joc al portarului Andrei Vlad, de la FCSB, in meciul tur din semifinalele Cupei Romaniei, scor 0-3."In temeiul art. 83.10.1 din RD al FRF coroborat cu art. 25 din ROAF rap. la art. 3 C.pr. civ. admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a secretarului general al FRF invocata din oficiu. Respinge sesizarea secretarului general al FRF, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa", se arata in motivarea Comisiei de Disciplina.Dinamo a depus, prin secretarul general al FRF, Radu Visan, un memoriu la Comisia de Disciplina a FRF, prin care cerea sa castige la masa verde meciul tur cu FCSB, pierdut pe teren cu 0-3, pentru ca portarul Andrei Vlad nu ar fi avut drept de joc. FCSB a castigat si meciul retur, cu 1-0.Potrivit Regulamentului Disciplinar, cartonasele galbene sunt anulate inaintea sferturilor de finala, iar potrivit Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice din Romania, sunt anulate inaintea optimilor de finala. Vlad a primit cartonas galben si in optimi si in sferturi, astfel ca, daca se tine cont de RD, el avea drept de joc, dar daca se ia in considerare ROAF, nu a avut.Finala Cupei Romaniei va avea loc miercuri, de la 20.00, intre FCSB si Sepsi, pe arena Ilie Oana din Ploiesti.