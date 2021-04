Dorin Serdean, atac violent la oamenii care conduc Dinamo. "Am niste lucruri neterminate acolo. Nu o sa-i las sa-si faca meandrele"

Dat afara de fanii din programul "Doar Dinamo Bucuresti", fostul presedinte Dorin Serdean anunta ca revine la echipa din Stefan cel Mare.Omul de afaceri din Alba Iulia a venit la Dinamo in vara trecuta, impreuna cu spaniolul Pablo Cortacero."Vreau sa fac cateva precizari importante, deoarece o sa vina vremea sa dau toate cartile pe fata cu acesti indivizi care au pus mana pe Dinamo.Eu am niste lucruri neterminate acolo si ma voi intoarce. Nu o sa ii las pe ei sa isi faca meandrele. O vom rezolva in instanta. M-au amenintat si au vrut sa ma umileasca public, dar nu o sa le mearga cu mine. Acel avocat era al clubului si muncea pentu club. Nu era normal sa fie platit? Cu ce am pacalit eu clubul? Ce bani am furat eu de la suporteri ? Ii rog pe cei din DDB sa se duca la Politie si sa ma reclame. Insa eu ma voi intoarce la Dinamo.O sa reglam noi lucrurile si cu domnul Mario Nicolae, care vad ca vorbeste foarte urat despre noi. A uitat cand venea in septembrie si se ruga de noi sa il angajam la Dinamo? Atunci era ca un mielusel, iar acum a prins glas.Dar vad ca se pare ca a uitat acest Mario Nicolae! Apropo de masinile de la club, cei de la DDB habar nu au de ele si au vrut doar sa ma umileasca pe mine public cu faza cu masina luata de mine la Alba Iulia. Ei habar nu au ce acte si ce se afla pe gestiunea clubului, dar am fost la Bucuresti si am vazut in parcare o masina a clubului pe care nu o foloseste nimeni", a spus Dorin Serdean pentru Prosport Dorin Serdean a plecat pe usa din dos de la Dinamo, fiind gonit de suporteri.