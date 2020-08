Scandal la Dinamo. Multescu ii ataca pe spanioli: "Le-am dat o lista de jucatori. Au zis ca nu sunt buni. Ma motiveaza si mai mult ca-l vor pe Contra"

In plus, nici Multescu, confirmat oficial ca antrenor, nu mai este sigur de postul sau, Contra este dorit in continuare de Cortacero la Dinamo."Le-am dat o lista de jucatori . Au zis ca nu sunt buni, ca nu corespund ideilor lor.Asa ca asteptam jucatorii lor.Pe lista mea nu era Budescu, pentru ca nu puteam sa ni-l permitem.Ma motiveaza si mai mult ca-l doresc pe Contra. Numai rezultatele te tin in functie",a spus antrenorul dinamovistilor, Gigi Multescu, la Digisport.Dinamo incepe noul sezon al Ligii 1, luni, contra lui FC Hermannstadt.Citeste si: Omul spaniolilor la Dinamo arunca bomba: "Tranzactia de cumparare a clubului nu este 100% facuta. S-au mai cerut documente"