Ireal. Cortacero chiar a venit in Romania, unde a convocat o sedinta a actionarilor lui Dinamo. Fanii l-au huiduit copios

Pablo Cortacero a venit in Romania, unde a tinut o sedinta a Consiliul de Administratie al clubului dinamovist.Actionarul spaniol a cerut o majorare de capital in valoare de 5 milioane de euro, lucru aprobat in aceasta intalnire.Investitorii iberici trebuie sa faca dovada platii in luna ianuarie.Cortacero si Couto, recent demis din functia de presedinte, au fost huidutii de fanii lui Dinamo, la finalul sedintei.Este prima vizita in Romania a lui Pablo Cortacero, dupa nenumaratele promisiuni financiare neonorate.La sedinta Consiliului de Administratie de la Dinamo au participat Constantin Eftimescu,presedinte CA, avocatul Marius Bacria, reprezentantul lui Nicolae Badea,presedintele executiv al clubului, Dorin Serdean, si reprezentantii DDB, Elias Bucurica si Nicu Tararache.