Singurul fotbalist de la Dinamo care nu a acceptat reducerea contractului. In plus, a primit si trei salarii restante

Problemele financiare sunt insa departe de a fi rezolvate in Stefan cel Mare. Asa cum era de asteptat, Pablo Cortacero nu a mai dat niciun semn, iar singurii care tin clubul in viata sunt suporterii prin programul "Doar Dinamo Bucuresti".Fanii au negociat cu jucatorii reducerea contractelor pentru a reusi sa tina echipa pe linia de plutire.Cei mai multi au acceptat propunerilor suporterilor, insa un singur fotbalist a refuzat din start.Deian Sorescu nu a vrut in ruptul capului sa semneze reducerea salariului. Si asta pentru ca nu are un contract mare in Stefan Cel Mare, asa cum au Nemec sau Anton.Fotbalistul venit de la Timisoara are un salariu de 7500 de euro lunar si a dorit sa pastreze acesti bani in continuare la Dinamo.In plus, conform unor surse Ziare.com, Sorescu a primit si trei salarii restante si astfel poate sa joace linistit in noul an la Dinamo Fotbalistul s-a dovedit decisiv la Arad, unde a marcat golul victorie din penalty.Suporterii actionari s-au lasat induplecati de Sorescu, mai ales ca este unul dintre cei importanti jucatori ai echipei. Totodata, fanii vor ca in viitorul apropiat sa scoata o suma frumusica pe transferul lui, care sa ajute la redresarea clubului.Sorescu este unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 1 CFR Cluj si Craiova il vor pe fotbalistul lui Dinamo.In vara trecuta, sefii de atunci ai lui Dinamo au refuzat o oferta venita din Germania pentru Sorescu.