Clipe cumplite la Dinamo. Sotia handbalistului Javier Humet a murit dupa 8 zile in coma. Ea suferise un accident vascular cerebral la o petrecere

Ana Aida se afla la sectia de terapie intensiva a spitalului Floreasca, din data de 15 mai, atunci cand a suferit un atac vascular cerebral din senin."Condoleante, Javier Humet! Suntem alaturi de tine! Suntem cutremurati si gasim cu greu cuvinte in aceste momente teribile pentru campionul nostru Javier Humet.Am sperat timp de zece zile intr-un miracol, dar cu toate rugaciunile noastre sotia sa a plecat pentru totdeauna intr-o lume mai buna.Clubul Sportiv Dinamo si intreaga familie a sportului dinamovist sunt alaturi de tine, Javier! Dumnezeu sa o odihneasca in pace", a fost anuntul clubului din Stefan cel Mare.Cazul sotiei handbalistului care a cazut ca secerata la o petrecere a facut inconjurul tarii.Fanii dinamovisti s-au rugat pentru sanatatea tinerei, dar in zadar, corpul tinerei a cedat si ea a murit duminica, 23 mai, la 8 zile distanta de cand intrase in coma.Javier Humet este un handbalist spaniol, nascut la Barcelona , care joaca din 2020 la Dinamo.