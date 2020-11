Ce au de gand sa faca spaniolii la Dinamo. Ultimele decizii pe care le vor lua sefii clubului

Echipa lui Contra a fost batuta in ultima etapa de Viitorul si joaca sambata derby-ul retrogrdarii, cu Astra.Sefii spanioli nu sunt incantati deloc de evolutia lui Dinamo in acest campionat si au de gand sa ia masuri dure pentru redresarea echipei.Conform unor surse Ziare.com, ibericii au in plan sa puna un director tehnic la gruparea din Stefan cel Mare, care sa fie prezent la toate antrenamentele echipei.Gigi Multescu si Cornel Talnar sunt cele mai rostite nume luate in calcul.Spaniolii il acuza indirect pe Contra ca este prea apropiat de fotbalisti si asta dauneaza jocului echipei.Din cate se pare, sefii din Stefan cel Mare se tem cel mai mult de partea sportiva in acest an.Chiar daca salariile sunt neplatite de multe luni la Dinamo, ei vad o problema mare in evolutia echipei.Financiar, spaniolii sunt linistiti.Conform unor surse Ziare.com, Cortacero are de gand sa faca o majorare de capital si sa injecteze cat de curand o suma mare in conturile clubului din Stefan cel Mare."Eu nu sunt genul care sa renunte la greu. Nu sunt un las. M-am simtit si eu pacalit din mai multe puncte de vedere, dar nu sunt un las.Noi trebuie sa redresam corabia", spunea antrenorul Cosmin Contra dupa meciul cu Viitorul.CITESTE SI: