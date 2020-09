Spaniolii arunca cu banii la Dinamo. Contra este platit cu 30.000 de euro lunar. Cat castiga Gol si Nemec

Dintr-o echipa ale carei salarii erau platite de suporteri , clubul din Stefan cel Mare a ajuns sa fie unul dintre cele mai bogate din Liga 1 , dupa venirea noilor actionari spanioli.Antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra , primeste 30.000 de euro lunar, iar preparatorul fizic, spaniolul Reyes, castiga 11 000 de euro luna, scrie gsp.Asta in conditiile in care Dan Petrescu , antrenorul care a luat trei titluri de campioana cu CFR Cluj , incaseaza in fiecare luna 40.000 de euro, cu 10.000 mai mult fata de antrenorul "cainilor rosii".Si jucatorii dinamovisti au salarii uriase pentru Liga 1. Polonezul Janusz Gol a venit in Romania pe un salariu de 20.000 de euro pe luna, in timp ce Adam Nemec castiga 15.000 de euro.Lucrurile acestea nu se vad in campionat , unde Dinamo a luat bataie de la Chindia si are doar un punct dupa doua etape, in Liga 1.