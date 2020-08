Spaniolii au facut un nou transfer la Dinamo

Fost international al Poloniei, cu 8 selectii pentru prima reprezentiva, Janusz Gol (34 de ani) si-a inceput cariera la Polonia-Stal Swidnica si a mai evoluat pentru GKS Belchatow, Legia Varsovia, Amkar Perm si KS Cracovia.31 de meciuri a jucat Janusz Gol, sezonul trecut, pentru KS Cracovia, 26 in campionat , 3 in Cupa Poloniei si 2 in Europa League. A marcat un gol in prima liga a Poloniei pentru echipa la care evolueaza jucatorii romani Sergiu Hanca si Cornel Rapa.5 trofee are Janusz Gol in palmares. Este campion al Poloniei cu Legia Varsovia (2013) si de patru ori a castigat Cupa Poloniei, trei trofee cu Legia Varsovia (2011, 2012, 2013) si unul cu KS Cracovia, obtinut luna trecuta, scor 3-2 in finala cu Lechia.18 partide si 3 goluri a adunat Janusz Gol in Europa League pentru Legia Varsovia si KS Cracovia.