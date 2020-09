Spaniolul Borja Valle a dat golul campionatului in Romania. "Este posibil sa fie unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera mea"

"Este posibil sa fie unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera mea, dar mai mult ma bucur pentru echipa. Acum, de cand stam in tribuna, am vazut ca portarul lor sta iesit mult si am luat decizia asta. Toti jucatorii spanioli am ramasi fara cuvinte cand i-am vazut pe fani in afara stadionului", a declarat Borja la Digisport.Formatia Dinamo a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a III-a a Ligii I.Pentru Dinamo a marcat Borja, in minutul 48, in timp ce FC Botosani a punctat prin autogolul lui Isma Lopez, din minutul 37.Golul marcat de Borja Valle a fost din propria jumatate, de la peste 50 de metri.