Victorie mare pentru Dinamo la handbal masculin in Europa

Principalii marcatori ai partidei au fost Valdez 7 goluri, pentru Sporting, respectiv Hantaru si Gavriloaia, cate 5, pentru Dinamo Bucuresti.In urma rezultatului, Dinamo ramane totusi pe locul 5, cu 7 puncte, iar Sporting este pe 4, cu 8 puncte, cu o etapa inainte de finalul partidelor din grupa B.Ultima etapa din grupe, a 10-a, va avea loc in 2 martie, cand Dinamo va juca in deplasare, cu Tatran Presov.Apoi, primele patru clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in optimile de finala, in care vor juca pentru sferturi si, ulterior, Turneul Final Four.CITESTE SI: