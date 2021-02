Un dinamovist divorteaza. Sotia lui s-ar fi intalnit cu un alt barbat. "Nu ne mai intelegem de ceva timp"

Dinamovistul va divorta de sotia sa, Bianca, care a recunoscut ca relatia cu fotbalistul nu este deloc buna.Cei doi au impreuna o fetita."Noi nu ne mai intelegem de ceva timp, dar am ales sa tinem asta pentru noi. Daca nu te mai intelegi si te chinui de ceva vreme, mai bune pui punct. Problema divortului s-a pus pentru ca nu ne mai intelegem.De cinci luni eu si sotul meu avem o relatie la distanta. Suntem ok doar pentru fetita noastra", a spus Bianca pentru Antena Stars.Steliano Filip si Bianca. FOTO: Instagram / biancaa.marinaFotbalistul s-a intors in Romania in acest an, dupa ce a evoluat in Grecia in ultimul sezon.Pe vremea cand evolua in Grecia, sotia sa s-ar fi intalnit de mai multe cu ori cu un tanar musculos, conform cancan Steliano Filip este impreuna cu iubita sa de sapte ani, iar in 2017 s-au casatorit civil.CITESTE SI: