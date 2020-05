Suma uriasa stransa de suporterii lui Dinamo pentru salvarea clubului

Ziare.

"Oameni de milioane! 6.515 care au adus o jumatate de milion de euro. Si nu banii acestia au tinut Dinamo in viata, ci oamenii din spatele acestor sume si credinta lor ca Dinamo nu va muri niciodata. 90% din acesti 500.000 de euro au fost stransi in ultima jumatate de an. Asta ne da si mai multa speranta. 6.515 ''caini'' pe care te poti baza. Si numarul lor este intr-o continua crestere. Vino si tu alaturi de noi! Inscrie-te aici www.programddb.ro si urmeaza pasii! 48 de euro/an inseamna 4,5 lei/saptamana. Sa va fie frica, Dinamo se ridica!", se arata in mesajul asociatiei publicat pe site-ul de socializare citat.Asociatia suporterilor dinamovisti "Peluza Catalin Hildan" a lansat, la 29 mai 2018, proiectul socios "Doar Dinamo Bucuresti" prin care fanii pot deveni actionari. Potrivit proiectului, fanii au la dispozitie doua variante pentru a deveni membri DDB: pot cotiza cu 48 de euro pe an sau cu 1.948 de euro pe an.In ultima perioada, avand in vedere situatia dificila din punct de vedere financiar pe care o traverseaza FC Dinamo precum si instabilitatea de la nivelul actionariatului clubului, mai multi oameni de fotbal au donat bani sau au devenit membri cotizanti precum Mircea Lucescu, Razvan Lucescu, Cristian Borcea, Cornel Sfaiter, Ionut Nedelcearu, Nicolae Stanciu, George Tucudean, Cosmin Moti, Dorin Rotariu sau Dragos Grigore.Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan" a cumparat in luna februarie a acestui an 10,06% din actiunile detinute de Ionut Negoita la gruparea bucuresteana prin programul socios "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB).