Suporterii lui Dinamo fac un anunt clar: "Ionut Negoita nu va mai ramane la club, nu exista niciun dubiu"

Ziare.

com

Asociatia fanilor din PCH a realizat un program de intr-ajutorare pentru Dinamo, numit "Doar Dinamo Bucuresti", DDB, ajuns pana sambata seara la peste 6500 de cotizanti. Acest program a adus in fondurile clubului o suma de circa 500.000 de euro."Nu exista niciun dubiu in privinta faptului ca Ionut Negoita nu va mai ramane la Dinamo. Noi ne vom ocupa de lucrul acesta, sa preluam Dinamo cat mai repede. El nu mai vrea de foarte mult timp sa fie acolo, dar inca este. Este o legenda ca se joaca de-a vanzarea si atrage investitorii la discutii", a sunat declaratia lui Robert Thomas, cel care este reprezentantul programului DDB, pentru Sport.ro Ultimul nume aparut in ce priveste preluarea lui Dinamo este unul spaniol, Juan Jose Melero Marin, care detine un concern spaniol si care ar fi ajuns la un acord deja cu Negoita."Stim ca s-a vorbit mult in presa internationala de suporterii care o salveaza pe Dinamo. Vrem sa atragem numai oameni seriosi, cu bani, investitori seriosi. S-a cerut o garantie clara din partea noastra", a mai vorbit Thomas, citat mai sus.Dinamo este acum calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dar in campionat , in play-out este la doar 3 puncte distanta de retrogradare.D.A.