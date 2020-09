Un nou portar spaniol la Dinamo

Actionarii spanioli au adus al doilea portar la echipa din Stefan Cel mare." Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu portarul spaniol Rene Roman Hinojo, ultima oara sub contract cu UD Almeria, pentru transferul la clubul din Stefan cel Mare.Nascut pe 15 decembrie 1983, la Cadiz, Rene Roman Hinojo a evoluat de la inceputul acestui an pentru SD Ponferradina, in liga secunda a campionatului spaniol, imprumutat de UD Almeria.Rene Roman Hinojo urmeaza sa soseasca la Bucuresti pentru a efectua testele medicale si pentru a semna un contract cu clubul nostru pentru urmatoarele doua sezoane competitionale, a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru www.fcdinamo.ro", anunta "cainii " pe pagina de facebook.Titular in sezonul trecut, Straton este pe picioare de plecare de la Dinamo. Antrenorul Cosmin Contra i-a transmis ca nu se va baza pe el in acest sezon.