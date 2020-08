Un om politic, maestru international la sah, viitorul presedinte de la Dinamo. "Este o usurare ca am vandut clubul"

Serdean este un om politic dn judetul Alba, care a candidat la Primaria orasului Alba Iulia, in 2012.El este si Maestru International de Sah, a castigat numeroase premii interne si internationale.Ioan Marginean ar fi omul care s-ar ocupa primordial de echipa.Fostul fotbalist al lui Dinamo, originar din Alba Iulia, va veni in locul lui Bogdan Balanescu, actualul presedinte."Exista un memorandum intre DDB si aceasta societate. Este o penalitate, pe care spaniolii si-au asumat-o. Evident ca vor discuta cu suporterii. Clauzele contractuale sunt confidentiale. Nu voi mai investi niciodata in fotbal.E o usurare ca am dat Dinamo. E cel mai greu club din Romania. Are foarte multi dusmani. Intotdeauna am fost de parere ca suporterii trebuie sa sustina clubul", a spus fostul patron al lui Dinamo, Ionut Negoita, la Digisport.Pablo Cortacero a ajuns sa cumpere Dinamo prin intermediul lui Cornel Talnar , fost jucator dinamovist, originar din acelasi loc, Alba iulia, ca si Dorin Serdean, viitorul presedinte al lui Dinamo.