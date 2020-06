Un strain a sarit in ajutorul lui Dinamo: "Am facut niste donatii cand am auzit ca le e greu. Asta inseamna pentru mine respect"

Ziare.

"Aici este totul diferit fata de Europa. Cultura, tot. Daca oamenii te plac poti trai linistit aici multa vreme. Viata este putin scumpa, taxele la fel, in rest totul este foarte bine in Coreea de Sud. Covid 19 a schimbat multe, pentru ca suntem aproape de China, au fost si aici multe cazuri.Am stat in casa ceva timp, fotbalul s-a blocat pentru cateva luni. Usor, usor, ne revenim la normal. Pentru mine este cea mai buna si frumoasa viata pe care am trait-o in cariera de fotbalist", a spus Bunoza pentru Ziare.comCroatul nu a uitat nici de Romania, unde a jucat la Dinamo si Pandurii.